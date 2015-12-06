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تأجيل محاكمة موظف متهم بسرقة ماكينة صرافة من بنك فى المعادى لـ9 ديسمبر

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تأجيل محاكمة موظف متهم بسرقة ماكينة صرافة من بنك فى المعادى لـ9 ديسمبر تأجيل محاكمة موظف متهم بسرقة ماكينة صرافة من بنك فى المعادى لـ9 ديسمبر
قررت محكمة جنح المعادى، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة موظف بالإدارة التعليمية بالبساتين، لاتهامه بسرقة ماكينة صرافة احد البنوك بمنطقة المعادى، إلى جلسة 9 ديسمبر الجارى، للإطلاع.

البدايه كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين المعادى بميدان فيكتوريا دائرة قسم شرطة المعادى، حيث تمكنوا من ضبط "محمد .ع" 29 سنه فنى بإدارة البساتين التعليمية، حال دفعه عربة يد محمل عليها ماكينة سحب أموال ATM خاصة بأحد البنوك، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وبمواجهة النيابة العامة للمتهم بالمضبوطات، اعترف بسرقة الماكينة من فرع البنك الكائن بدائرة القسم بأسلوب "الفك وقطع الأسلاك" باستخدام الكماشة المضبوطة بحوزته، وبناء على ذلك قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

يذكر أن المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحال أوراق القضية للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح المعادى.
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