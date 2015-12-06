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براءة 3 متهمين بتحريض المواطنين على أعمال عنف بالتبين لعدم ثبوت الأدلة

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براءة 3 متهمين بتحريض المواطنين على أعمال عنف بالتبين لعدم ثبوت الأدلة براءة 3 متهمين بتحريض المواطنين على أعمال عنف بالتبين لعدم ثبوت الأدلة
قضت جنح 15 مايو بمحكمة حلوان، اليوم الأحد، ببراءة 3 أشخاص متهمين، بمناهضة موسسات الدولة وتحريض المواطنين على أعمال العنف بمنطقة التبين، لعدم ثبوت الأدلة ضده.

البداية عندما وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، تفيد بقيام المتهمين الثلاثة بالتحريض على العنف بمنطقة 15 مايو والتبين، والاشتراك فى المسيرات المناهضة للجيش والشرطة، حيث تم إعداد خطة مناسبة من التحريات التى جاءت مؤكدة صحة تلك المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين أثناء تواجدهم داخل مساكنهم، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبمواجهة النيابة العامة للمتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، أنكروا تمامًا ارتكابهم لأى تهمة، فقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، مع مراعاة تجديد حبسهم وفقًا للقانون، ثم أمر المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة المستشار هشام حمدى، بإحالة أوراق القضية إلى المحكمة الجزئية تمهيدًا لمحاكمة المتهمين.
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مصر 365