ضبط بائع متجول داخل قطارات الصعيد يتسول بثعبان ويثير ذعر الركاب

تمكنت الخدمة الأمنية المعينة لتأمين محطة سكك حديد سوهاج، من ضبط "م. أ" 23 سنة بائع، بحوزته ثعبان حى أثناء تواجده برصيف المحطة.

وتم تفتيش الحقائب وقائيا، حيث تبين أنه بائع يعرض سلعته داخل القطار، وتم ضبطه أثناء دخوله المحطة، وبتفتيشه عن طريق الخدمات الأمنية الموجودة بالمحطة وجد داخل طيات ملابسه شراب بداخله ثعبان بدون أسنان أقل من المتوسط يقوم باستخراجه لركاب القطار عندما يفشل فى بيع الشرابات يتسول به على أساس أنه رفاعى، وعلى باب الله فيثير الذعر بين جمهور الركاب، فتحدث حالة من الفوضى فيتصدق عليه الركاب ليبتعد عنهم، ويتركهم ويتجول فى عربة أخرى من القطار، ويعيد نفس الموضوع يبدأها ببيع الشرابات فلا يوجد مشترى فيستعرض موضوع الثعبان وهكذا.

اعترف المتهم أمام العميد دكتور علاء عبد المجيد مساعد مدير شرطة النقل والمواصلات بالصعيد، بحيازته للثعبان.

وأثنى اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات على يقظة القوات والخدمات، وعلى حرصهم على تحقيق الأمن والأمان لجمهور الركاب، وأمر بتحرير المحضر رقم 2/218 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج، وجار إرساله بالمذكور والحرز لقسم شرطة أول سوهاج لقيده وعرضه على النيابة.