نجل عبد الحكيم عامر: صلاح نصر اتظلم.. وتاريخنا أخدناه من "اعتماد خورشيد"

وصف عمرو عبد الحكيم عامر نجل المشير عبد الحكيم عامر "صلاح نصر" أشهر رئيس للمخابرات المصرية بـ "الأسطورة"، وأنه صاحب أكبر إنجاز تاريخى بتأسيس المخابرات المصرية.

وأضاف عمرو عبد الحكيم عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "صلاح نصر أسطورة المخابرات، عمل انجاز تاريخى وهو تأسيس مخابرات مصر، وكل العمليات اللى بنتفشخر بيها أيامه، والأسس والقواعد هوا اللى عملها، وبعتبره إنجاز يساوى إنجاز السد العالى، واتظلم جدا وتم الافتراء عليه إعلاميا، وللعلم مات بيبيع سجاد بيته وكان تحت إيده ملايين".

وأضاف عمرو عبد الحكيم عامر: "المخابرات اللى بتحمينا وفرحانيين بيها وقوية، هو اللى بناها.. المصيبة الكبرى إن تاريخنا بناخده من اعتماد خورشيد.. و الله عيب".



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