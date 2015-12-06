أخبار عاجلة

ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نجل عبد الحكيم عامر: صلاح نصر اتظلم.. وتاريخنا أخدناه من "اعتماد خورشيد"

Google+ Print
نجل عبد الحكيم عامر: صلاح نصر اتظلم.. وتاريخنا أخدناه من "اعتماد خورشيد" نجل عبد الحكيم عامر: صلاح نصر اتظلم.. وتاريخنا أخدناه من "اعتماد خورشيد"
وصف عمرو عبد الحكيم عامر نجل المشير عبد الحكيم عامر "صلاح نصر" أشهر رئيس للمخابرات المصرية بـ "الأسطورة"، وأنه صاحب أكبر إنجاز تاريخى بتأسيس المخابرات المصرية.

وأضاف عمرو عبد الحكيم عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "صلاح نصر أسطورة المخابرات، عمل انجاز تاريخى وهو تأسيس مخابرات ، وكل العمليات اللى بنتفشخر بيها أيامه، والأسس والقواعد هوا اللى عملها، وبعتبره إنجاز يساوى إنجاز السد العالى، واتظلم جدا وتم الافتراء عليه إعلاميا، وللعلم مات بيبيع سجاد بيته وكان تحت إيده ملايين".

وأضاف عمرو عبد الحكيم عامر: "المخابرات اللى بتحمينا وفرحانيين بيها وقوية، هو اللى بناها.. المصيبة الكبرى إن تاريخنا بناخده من اعتماد خورشيد.. و الله عيب".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة