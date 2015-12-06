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وكيل أوقاف الإسكندرية يدعو الأئمة إلى احتضان المساجد وعدم ترك المنابر

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وكيل أوقاف الإسكندرية يدعو الأئمة إلى احتضان المساجد وعدم ترك المنابر وكيل أوقاف الإسكندرية يدعو الأئمة إلى احتضان المساجد وعدم ترك المنابر
حذر الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فى بيان له اليوم، الأئمة من ترك منابر المساجد تحت أى ظرف، حتى لايستغلها أهل الشر فى إثارة الفتن والقلاقل فى بيوت الله، داعيًا الأئمة إلى احتضان المساجد والتواجد بين الرواد والتقارب مع الشباب ومعايشة أحوالهم وإصلاح شأنهم حتى يكونوا أداة خير لا أداة شر وأن يكونوا أداة بناء لا أداة هدم .

كما وجه خلال اجتماعه معهم اليوم الأحد، بمسجد محمد موسى بإدارة العجمى والدخيلة، بتعليمات لمديرى الإدارات بضرورة العمل على راحة الأئمة ومساعدتهم فى تطوير الخطاب الدعوى والارتقاء بمستواهم العلمى.

وحضر الاجتماع البدرى السمان وكيل المديرية والقيادات الدعوية بالمحافظة والذى كان تحت عنوان "مساعدة الإمام فى مهمته الدينية لاستكمال مهمته فى إتمام الدعوة ونشر فضائل الإسلام بين المجتمع".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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