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بالصور.. رئيس مدينة القصير يضبط 7 طلاب متهربين من الدراسة على أحد الكافيهات

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بالصور.. رئيس مدينة القصير يضبط 7 طلاب متهربين من الدراسة على أحد الكافيهات بالصور.. رئيس مدينة القصير يضبط 7 طلاب متهربين من الدراسة على أحد الكافيهات
فوجئ اللواء يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير، خلال جولته التفقدية، بـ7 طلاب على أحد كافيهات المدينة متهربين من المدرسة ويقضون يومهم على الكافية بدلا من الدراسة، فاستدعى صاحب المقهى وأنذره بالإغلاق، مشددا على عدم تواجد أى طالب أثناء اليوم الدراسى.

كما توجه رئيس المدينة لمدرسة القصير الثانوية الصناعية، والتقى مدير المدرسة وأخطره بضبط الطلاب، وأكد مدير المدرسة أنهم متغيبون من بداية اليوم الدراسى.

واطمأن الشاهد على سلامة الوجبة الغذائية المقدمة للطلاب، وأمر باتخاذ الإجراء القانونى تجاه الطلاب المتغيبين وإخطار أولياء أمورهم.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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