‏محافظ القليوبية يكلف فنون تطبيقية بنها بإنشاء النصب التذكارى للمحافظة

كلف المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، الدكتور ياسرسهيل عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، بوضع التصورات لتصميم النصب التذكارى الجديد المزمع إنشاؤه أمام نادى بنها الرياضى، بديلا عن النصب القديم الذى سيتم هدمه فى إطار أعمال تطوير عاصمة المحافظة.

وقال الدكتور ياسر سهيل، إنه تم يجرى حاليا رفع المساحات التى سيقام عليها النصب التذكارى للمحافظة، وكذلك إنشاء نافورة وحديقة راقية أشبه بحديقة الأزهر بالقاهرة لتكون متنفسا ومزارا حضاريا لمواطنى المحافظة وروادها وموقعا متميزا للاحتفال بالمناسبات الوطنية والأعياد القومية، مشيرا إلى أن المحافظ أكد ضرورة أن تكون التصميمات متميزة وبعيدة النمطية وتعبر عن تاريخ المحافظة لتكون نموذجا معبرا عن المحافظة بكافة مراحلها التاريخية.

وأضاف "سهيل"، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه كلف قسم النحت والتشكيل المعمارى بالكلية بعمل التصميمات المبدئية، فى إطار المساحة الكبيرة للوصول إلى حلول تشكيلية لمعالجة المساحة الكلية والإشراف على التنفيذ بالتنسيق مع المحافظة لباقى الأجزاء الخاصة بالحدائق والإنشاءات والأسوار التى تكمل الشكل الجمالى للنصب التذكارى بالشكل الذى يسمح لمشاهدة النصب التذكارى والموقع عند مرور القطار المتجه إلى الإسكندرية بجانب الموقع ليكون معلما مهما خلال المرور على بنها بالقطار، بالإضافة لرؤيته بكافة الجوانب الأخرى، مؤكدا أن المحافظ وجه تعليمات بتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ المشروع الذى من المنتظر أن ينتهى خلال العام المقبل.

كما يجرى حاليا إعداد سلسلة من التصميمات والنماذج للاعتماد من المحافظ ووضع مقايسات التنفيذ وكافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع، وكذلك طرح ضرورة الاستفادة من مهارات وإمكانيات طلاب الكلية لتجميل المحافظة من خلال عمل جداريات لعدة مواقع بالمحافظة.

يذكر أن كلية الفنون التطبيقية ببنها كانت قد صممت ونفذت مشروع تمثال محمد على باشا، الذى تم وضعه بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة فى إطار مشروع تطوير الميدان.