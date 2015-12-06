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4 عوامل تسبب انتشار حب الشباب بالبشرة.. أهمها التجفيف الخاطئ

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4 عوامل تسبب انتشار حب الشباب بالبشرة.. أهمها التجفيف الخاطئ 4 عوامل تسبب انتشار حب الشباب بالبشرة.. أهمها التجفيف الخاطئ
حب الشباب من أهم الأمراض الجلدية وأكثرها انتشارا.

أسباب حب الشباب


> يظهر حب الشباب بشكل خاص وأكثر شيوعا فى مرحلة البلوغ، والسبب يرجع بالطبع إلى التغيرات الهرمونية، والتى تعمل على تحفيز الغدد الدهنية للبشرة.

وتؤكد أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة هديل جهاد، أن الهرمونات تعد المحرك الأساسى وأقوى العوامل المؤثرة فى ظهور وانتشار حب الشباب.

عوامل ترفع من فرص ظهور حب الشباب


>بجانب الهرمونات، هناك العديد من العوامل الأخرى التى تساهم فى رفع فرص الإصابة بحب الشباب فى مراحل مختلفة من العمر، وتبعا لرأى هديل جهاد فأهم تلك العوامل هى:

- استخدام مستحضرات التجميل التى تحتوى على نسبة عالية من المواد الدهنية، وهو ما يساهم فى زيادة انتشار حب الشباب بالبشرة.
>- تجفيف البشرة بصورة خاطئة بواسطة تحريك المنشفة على كامل الوجه بما يسمح بانتقال حب الشباب من موضع إلى آخر. والطريقة الصحيحة لتجفيف الوجه هى "التربيت" بالمنشفة دون تحريكها.
>- تقشير البشرة بالكريمات ومستحضرات التجميل، والتى تساهم بصورة كبيرة فى انتقال حب الشباب لمساحات أخرى من البشرة.
>- التعرض لأشعة الشمس دون استخدام الكريم الواقى، وهو ما يرفع من فرص التهاب حب الشباب بالبشرة.
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