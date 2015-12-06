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أحدث الإحصائيات: 400 مليون شخص مصاب بمرض السكر فى العالم

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أحدث الإحصائيات: 400 مليون شخص مصاب بمرض السكر فى العالم أحدث الإحصائيات: 400 مليون شخص مصاب بمرض السكر فى العالم
يصيب مرض السكر من النوع الثانى أكثر من 7.5 مليون مصرى، ويتسبب فى مضاعفات صحية كثيرة، وخاصة على العين والكلى والأعصاب والمناعة، وقد يؤدى فى بعض الحالات الخطيرة إلى الإصابة بالعمى وبتر الأطراف.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على آخر إحصائيات مرض السكر فى العالم، وذلك حسبما نشر مؤخرا على موقع الفيدرالية الدولية لمرض السكر.

وطبقا لأحدث الإحصائيات، فإنه يوجد حوالى 400 مليون شخص بالغ مصاب بمرض السكر، ومن المتوقع أن يصل عدد المرضى إلى 600 مليون بحلول عام 2035، وكما أشار موقع الفيدرالية "يموت سنويا من المرض حوالى 5 ملايين شخص، فيما تبلغ تكلفة علاج المرض سنويا أكثر من 610 مليارات دولار أمريكى.

وأكد التقرير أن اتباع أسلوب حياة صحى يساهم فى الوقاية من الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى بنسبة 70%، وهو ما سيحد من التكلفة الإجمالية لعلاج المرض بنسبة 11%، بينما لم يتوصل العلماء حتى الآن إلى أى وسيلة تساهم فى وقاية الأشخاص من الإصابة بمرض السكر من النوع الأول، والذى يصيب الأطفال بشكل أكثر شيوعا.

وتابع التقرير أن الإكثار من تناول الخضروات الورقية الخضراء والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة واللحوم الحمراء قليلة وتناول الزبادى والمكسرات يساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى وتقليل مضاعفات المرض المزمن حال الإصابة به.

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مصر 365

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