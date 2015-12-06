أخبار عاجلة

ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"كوبلر" يبحث مع رئيس برلمان ليبيا تشكيل حكومة الوفاق الوطنى

Google+ Print
"كوبلر" يبحث مع رئيس برلمان ليبيا تشكيل حكومة الوفاق الوطنى "كوبلر" يبحث مع رئيس برلمان ليبيا تشكيل حكومة الوفاق الوطنى
التقى المبعوث الأممى لدى ليبيا والممثل للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر بمدينة شحات بالجبل الأخضر مع رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، حيث تناولا خلال هذا اللقاء عدد كبير من القضايا والأزمات فى الشأن الليبى وعلى جميع الأصعدة ودور الأمم المتحدة فى مساعدة ليبيا فى حل هذه الأزمات التى تعانى منها ليبيا وكان فى مقدمة الحل لهذه الأزمات هو الاتفاق السياسى وتشكيلة حكومة وحدة وطنية توافقية.
>وصرح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب فتحى عبد الكريم المريمى بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى ناقش كل المقترحات بخصوص النقاط التى عرضتها جميع الأطراف على مجلس النواب أو على مستويات أخرى محلية ودولية وهى كلها تتعلق بالاتفاق السياسى وتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وتم الاتفاق على توضع في الحسبان حتى يتم الوفاق والاتفاق الحقيقى بين كل الأطراف الليبية.

كما تم الاتفاق فى هذا اللقاء على أن يلتقى مارتن كوبلر المبعوث الأممى مع أعضاء مجلس النواب وذلك بمدينة طبرق يوم الاثنين القادم وفى وقت آخر سوف يلتقى بالفريق أول خليفة بالقاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365