"كوبلر" يبحث مع رئيس برلمان ليبيا تشكيل حكومة الوفاق الوطنى

التقى المبعوث الأممى لدى ليبيا والممثل للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر بمدينة شحات بالجبل الأخضر مع رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، حيث تناولا خلال هذا اللقاء عدد كبير من القضايا والأزمات فى الشأن الليبى وعلى جميع الأصعدة ودور الأمم المتحدة فى مساعدة ليبيا فى حل هذه الأزمات التى تعانى منها ليبيا وكان فى مقدمة الحل لهذه الأزمات هو الاتفاق السياسى وتشكيلة حكومة وحدة وطنية توافقية.>وصرح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب فتحى عبد الكريم المريمى بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى ناقش كل المقترحات بخصوص النقاط التى عرضتها جميع الأطراف على مجلس النواب أو على مستويات أخرى محلية ودولية وهى كلها تتعلق بالاتفاق السياسى وتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وتم الاتفاق على توضع في الحسبان حتى يتم الوفاق والاتفاق الحقيقى بين كل الأطراف الليبية.

كما تم الاتفاق فى هذا اللقاء على أن يلتقى مارتن كوبلر المبعوث الأممى مع أعضاء مجلس النواب وذلك بمدينة طبرق يوم الاثنين القادم وفى وقت آخر سوف يلتقى بالفريق أول خليفة بالقاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.