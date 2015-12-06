محافظ الفيوم يوافق على مطلب والد شهيد كمين المنوات بتوفير فرصة عمل لنجله

استقبل المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، اليوم، بمكتبه والد المجند محمد زارع طه عبد المقصود شهيد كمين المنوات بأبو النمرس، والذى وقع فى الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضى إثر قيام عناصر إرهابية مسلحة بإطلاق النار على أفراد الكمين ما أدى إلى استشهاد 4 من قوات الشرطة.

حضر اللقاء اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، واستمع المحافظ لطلب أسرة الشهيد، وأعرب والد الشهيد عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم لرعايته لأسرة الشهداء واهتمامه بتلبية كل مطالبهم، وناشد المحافظ إطلاق اسم نجله الشهيد محمد زارع على أحد مساجد عزبة عبد النبى حسين بقرية العامرية بمركز الفيوم مسقط رأس الشهيد والتى يقيم بها حاليًا أفراد أسرته.

وطالب والد الشهيد بتوفير فرصة عمل لشقيق الشهيد والذى يعد العائل الوحيد الحالى للأسرة بعد استشهاد أخيه، حيث إنه يرعى والديه بالإضافة إلى رعايته لأسرته المكونة من ثلاثة أفراد.

ومن جانبه استجاب محافظ الفيوم لمطالب والد الشهيد وقام بمخاطبة مدير عام الأوقاف لإطلاق اسم الشهيد على أحد مساجد القرية، كما وعد بتوفير فرصة عمل لشقيق الشهيد، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن، مؤكدًا ضرورة تكاتف جميع فئات وطوائف الشعب فى مواجهة الإرهاب الغاشم الذى يستهدف النيل من أمن وطننا الغالى مصر.

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