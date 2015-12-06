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مكبرات صوتية أمام لجان انتخابية لجذب الناخبين بدائرة الرمل بالإسكندرية

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مكبرات صوتية أمام لجان انتخابية لجذب الناخبين بدائرة الرمل بالإسكندرية مكبرات صوتية أمام لجان انتخابية لجذب الناخبين بدائرة الرمل بالإسكندرية
رصدت مؤسسة القادة للانتخابات البرلمانية بالإسكندرية، اليوم الأحد، إقبالا متوسطا فى منتصف اليوم، وتواجد كبار السن والسيدات، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية بدائرة الرمل.

ومن أبرز التجاوزات التى رصدتها مؤسسة القادة للانتخابات البرلمانية بالإسكندرية، دعاية مباشرة بمكبرات الصوت أمام عدد من اللجان الانتخابية، من قبل أنصار ثلاثة مرشحين للتصويت لصالحهم، وهم "علاء مرسى، عمر الغنيمى، عادل محمود صبحى"، أمام اللجان الانتخابية، وتوزيع دعاية انتخابية بمحيط اللجان لصالح المرشح "أحمد أبو النظر".

كما رصدت حشدا جماعيا للناخبين عبر سيارات الميكروباص، خاصة بمناطق العوايد وأبو سليمان، وزيادة إقبال المواطنين وتجمعهم فى محطات حافلات النقل العام بمحيط الدائرة، لغياب سيارات الميكروباص عن العمل، نظرا لاستغلالها من قبل المرشحين فى الحشد الجماعى.

ومن المفترض أن يصوت بدائرة الرمل "أول وثان" 647 ألفا و243 ناخبا فى 301 لجنة فرعية لـ67 مرشحا يتنافسون على 4 مقاعد.

وكانت المحكمة الإدارية العليا ألغت الانتخابات فى الدائرة قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب إدراج أسماء المستبعدين فى كشوف المرشحين .
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