"صحة الدقهلية":أكياس الدم المعلن عنها بالفيس بوك ناقلة للفيروسات والأيدز

حذر الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية ، ما يتم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعى وادعاء وجود أكياس دم معتمدة ومحللة من وزارة الصحة.

واكد مكي في بيان له منذ قليل ان التعامل مع الدم ومشتقاته من خلال أى جهة خاصة غير حكومية يعد عمل إجرامى غير قانونى وأن مثل هذه الوحدات هى أكياس دم غير صالحة للإستخدام وتلعب دوراً كبيراً فى نشر عدوى الفيروسات الكبدية والإيدز.

كما حذر المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالمنصورة من التعاون مع أى فرد أو أى معمل خاص يقوم بالاتجار فى الدم ومشتقاته حيث انها مجرمة بحكم القانون وسيتم ابلاغ النيابة العامة عن من يقوم بمثل هذه الاعمال ومن يثبت عليه ذلك يتعرض للمسئولية الجنائية.

و قال مكى إن اى إحتياجات للمرضى من الدم ومشتقاته يمكن توفيرها بآمان بالطرق المشروعة من المركز الاقليى لخدمات نقل الدم بالمنصورة، والمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية . وبنوك الدم التابعة للمستشفيات الجامعية . كم تقدم المركز الاقليمى لخدمات نقل الدم بالمنصورة ببلاغ إلى اللواء عاصم حمزة مدير امن الدقهلية لاتخاذ اللازم فيما قد نشر باعتباره جريمة معلوماتية للاضرار بالصحة العامه.