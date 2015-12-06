رئيس جامعة المنيا يفتتح المعرض السنوى الخيرى لكلية السياحة والفنادق

أكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على توفير كل سبل الدعم لأبنائها، وحل مشاكلهم حتى تهيئ لهم الظروف الصحية المناسبة لاتقان ما يضطلعون به من مسئوليات وظيفية كانت أو أكاديمية.

جاء ذلك خلال افتتاح عيادة الجامعة الشاملة للتأمين الصحي التي تعتبر نقلة نوعية في توفير الخدمات التأمينية للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتقديمها بأسلوب نموذجي دون تعب أو معاناة لما يقرب من 5 آلاف عضو هيئة تدريس و 14 ألف موظف وعامل بالجامعة والمستشفيات الجامعية.

وهنأ سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية جامعة طنطا على هذا المشروع مؤكداً أن المحافظة تسعى دائماً إلى الاستفادة من علماء وقامات جامعة طنطا، حيث اسندت المحافظة مشروع تصريف مياه الأمطار إلى الجامعة لوضع التصور ودراسة الجدوى، مضيفاً أنه يعتبر المستشفى التعليمي العالمي فخر لمصر كلها وليس فقط لإقليم الدلتا فهي منارة طبية يجب الحفاظ عليها والعمل على تطويرها.

من جانبه، أعلن الدكتور مجدي العشري، مدير التأمين الصحي بالغربية، أن جامعة طنطا قدمت كل الدعم لتجهيز هذا المقر وتأثيثه بتكلفة وصلت إلى ما يقرب من 120 ألف جنيه، حتى يصبح مؤهلاً لتقديم تلك الخدمة من استقبال، وفحص، وتوقيع الكشف الطبي لدى نخبة من أفضل الأطباء والاستشاريين التي توفرهم الهيئة العامة للتأمين الصحي في مختلف التخصصات الطبية، ومنها المخ والأعصاب، والكبد والجهاز الهضمي، والعظام، وصرف الأدوية من صيدلية التأمين الصحي الملحقة بالعيادة.

حضر الافتتاح الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء بالغربية، والدكتور عبد المنعم شهاب مدير التأمين الصحي بكفر الشيخ، وعدد من عمداء ووكلاء كليات الجامعة.

وعلى هامش الافتتاح تفقد رئيس الجامعة مركز التعليم عن بعد، ومركز اللغات والتعليم المستمر، ومسرح الأنشطة الطلابية.