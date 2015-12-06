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استخراج 1100 بطاقة رقم قومى لطالبات الوادى الجديد مجانًا

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استخراج 1100 بطاقة رقم قومى لطالبات الوادى الجديد مجانًا استخراج 1100 بطاقة رقم قومى لطالبات الوادى الجديد مجانًا
انتهى فرع المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد، من استخراج بطاقات الرقم القومى لطالبات المدارس الثانوية بإجمالى 1100 طالبة ضمن برنامح "بطاقتك حقوقك"، والتى يشرف عليها المجلس القومى للمرأة للتيسير على المرأة الواحاتية باستخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان لربات المنازل وطالبات الثانوية .

وقالت نادية عزمى مقررة فرع المجلس بالوادى فى تصريحات صحفية، إن فرع المجلس قد انتهى من استخراج 1300 بطاقة رقم قومى للسيدات من كبار السن وربات المنازل بجانب استخراج بطاقات الرقم القومى لطالبات الثانوية بالتنسيق مع السجل المدنى ومديرية التربية والتعليم، لتصوير الفتيات وملء استماراتهن داخل مدارسهن، وذلك تسهيلًا عليهن فى إطار تنفيذ برنامج بطاقتك حقوقك ضمن فعاليات فرع المجلس بالمحافظة تقديم الخدمات المتنوعة للمرأة.

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مصر 365