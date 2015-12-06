تداول 2 مليون و76 الف و700 طن بضائع بموانى البحر الأحمر

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، انه تم خلال شهر نوفمبر الماضى تداول 2 مليون و76 الف و700 طن بضائع عامة بموانى الهيئة بكمية وارد مليون و314 ألف و847 طن وكمية صادر 761 الف و853 طن وذلك بنسبة زيادة 38.29% فى الصادرات عن الفترة المثيلة للعام الماضى.

وشهد ميناء الأدبية تداول 479 الف و686 طن بضائع بكمية وارد 262 الف و82 طن وصادر 217 الف و604 طن، كما تم تداول 30 الف و844 طن بضائع بميناء بورتوفيق بكمية وارد 5378 طن وصادر 25 الف و466 طن .

على جانب آخر شهدت موانى سفاجا والسخنة والقصير زيادة فى كمية تداول البضائع عن الفترة المثيلة للعام الماضى، حيث شهد ميناء السخنة تداول 977 الف و841 طن بضائع بنسبة زيادة 27.67% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 802 الف و450 طن وصادر 175 الف و391 طن .

كما شهد ميناء سفاجا تداول 333 الف و 304 طن بنسبة زيادة 7.20% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 111 الف و829 طن وصادر 221 الف و475 طن وغادر ميناء القصير 92 الف و360 طن بضائع بنسبة زيادة 26.32% عن الفترة المثيلة للعام الماضى.

بينما شهد ميناء نويبع تداول 38 الف و 647 طن بضائع عامة حيث بلغ الوارد 9090 طن بينما بلغ الصادر 29 الف و 557 طن بضائع عامة ، فى حين استقبل ميناء الزيتيات 124 الف و 18 طن بوتاجاز.