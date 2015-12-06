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مدير أمن بنى سويف: لم نرصد مخالفات انتخابية أو بلاغات حتى الآن

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مدير أمن بنى سويف: لم نرصد مخالفات انتخابية أو بلاغات حتى الآن مدير أمن بنى سويف: لم نرصد مخالفات انتخابية أو بلاغات حتى الآن
أكد اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، أن أجهزة الأمن بالمحافظة لم ترصد أية خروقات انتخابية، ولم تتلق أية بلاغات بشأن تجاوزات أو أعمال شغب حتى الآن.

وأضاف مدير أمن بنى سويف، فى تصريحات لقناة "أون تى فى"، أن الانتخابات تجرى فى المحافظة بالدائرتين الأولى والثانية للحصول على 5 مقاعد 3 فى الأولى واثنين فى الثانية، مؤكدا أن الحالة الأمنية مستقرة تماما، وأن عملية التصويت تسير فى هدوء.

وأوضح "طبلية" أن هناك غرفة عمليات تابعة لمديرية الأمن ترصد وتتابع العملية الانتخابية، مضيفا أن الانتشار الأمنى والتأمين على أعلى مستوى فى الدائرتين.

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