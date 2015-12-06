أخبار عاجلة

ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صور| ظافر العابدين وإيمان العاصي ضيفا «الليلة دي» على «سي بي سي».. الأربعاء

Google+ Print
صور| ظافر العابدين وإيمان العاصي ضيفا «الليلة دي» على «سي بي سي».. الأربعاء صور| ظافر العابدين وإيمان العاصي ضيفا «الليلة دي» على «سي بي سي».. الأربعاء

ظافر العابدين والإعلامية أروي مقدمة برنامج الليلة دي

كتبت – إنجي لطفي

يحل الممثل التونسي، ظافر عابدين، والفنانة إيمان العاصي، ضيوفا على برنامج “الليلة دي”، الذي تقدمه الإعلامية أروى، على شاشة “سي بي سي”، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام الحادية عشر مساءا.

ويكشف عابدين خلال الحلقة عن بدايته كعارض أزياء و عن تجاربه التمثيلية في ، ويتحدث عن سر تميزه في أعماله الفنية، كما يرد على الانتقادات التي طالته لعدم إتقانه اللهجة المصرية في بدايته التمثيلية.

ظافر العابدين أيضا سيتحدث عن عمله في أعمال اجنبية وفيلمه المرتقب مع توم هانكس، ويكشف عن الفرق بين العمل مع أجانب أو عرب وعن سبب تركيزه على الانتشار عربيا، كما يتطرق في حواره إلى علاقته بزوجته الانجليزية وطفلته.

أما الفنانة إيمان العاصي، فتتحدث في حوارها عن بدايتها الفنية وحياتها مع أسرتها وابنتها، وتجيب عن سبب امتناعها عن الحب والارتباط من جديد، وكيف تقييم تجربتها التمثيلية مع رامي عياش في أولى تجاربه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة