صور| ظافر العابدين وإيمان العاصي ضيفا «الليلة دي» على «سي بي سي».. الأربعاء

كتبت – إنجي لطفي

يحل الممثل التونسي، ظافر عابدين، والفنانة إيمان العاصي، ضيوفا على برنامج “الليلة دي”، الذي تقدمه الإعلامية أروى، على شاشة “سي بي سي”، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام الحادية عشر مساءا.

ويكشف عابدين خلال الحلقة عن بدايته كعارض أزياء و عن تجاربه التمثيلية في مصر، ويتحدث عن سر تميزه في أعماله الفنية، كما يرد على الانتقادات التي طالته لعدم إتقانه اللهجة المصرية في بدايته التمثيلية.

ظافر العابدين أيضا سيتحدث عن عمله في أعمال اجنبية وفيلمه المرتقب مع توم هانكس، ويكشف عن الفرق بين العمل مع أجانب أو عرب وعن سبب تركيزه على الانتشار عربيا، كما يتطرق في حواره إلى علاقته بزوجته الانجليزية وطفلته.

أما الفنانة إيمان العاصي، فتتحدث في حوارها عن بدايتها الفنية وحياتها مع أسرتها وابنتها، وتجيب عن سبب امتناعها عن الحب والارتباط من جديد، وكيف تقييم تجربتها التمثيلية مع رامي عياش في أولى تجاربه.