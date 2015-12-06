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القضاء الإدارى بالزقازيق يحيل 3 طعون على الانتخابات لمحكمة النقض

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القضاء الإدارى بالزقازيق يحيل 3 طعون على الانتخابات لمحكمة النقض القضاء الإدارى بالزقازيق يحيل 3 طعون على الانتخابات لمحكمة النقض
قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار مختار جبر وعضوية المستشارين أحمد الفقى، ورضا سعفان وأمانة سر حسين حامد وسعيد العبودى، إحالة 3 طعون مقدمة من المرشح أيمن عبد المحسن عن الدائرة الثانية ومقرها مركز الزقازيق والقنايات للمطالبة بالتصعيد مكان المرشح عزت بدوى والذى توفى قبل الانتخابات بـ48 ساعة، والطعن المقدم من المرشح عبد الجليل العرباوى على نفس الدائرة للطعن على نتيجة الانتخابات، والطعن المقدم من سيف محمد رشاد عن دائرة فاقوس، إلى محكمة النقض لعدم اختصاص المحكمة.

كما قررت المحكمة تأجيل الطعن المقدم من المرشح محمد حسن سلامة عن دائرة الحسنية لجلسة 19 ديسمبر للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة تلقت 4 دعاوى قضائية من مرشحين خاسرين، بالدائرة الثانية ومقرها مركز الزقازيق ودائرة فاقوس، للمطالبة بإعادة فرز الأصوات فى عدد من اللجان، والمطالبة ببطلان الانتخابات بسبب مخالفات قانونية وخروقات.

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