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الليثى يحتفل بذكرى ميلاد والده بطبعة جديدة من كتاب «الليثى نهر لا ينضب»

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الليثى يحتفل بذكرى ميلاد والده بطبعة جديدة من كتاب «الليثى نهر لا ينضب» الليثى يحتفل بذكرى ميلاد والده بطبعة جديدة من كتاب «الليثى نهر لا ينضب»

الليثي ووالده

كتبت – إنجي لطفي

أثنى الاعلامى عمرو الليثى فى ذكرى ميلاد والده السينارست الكبير الراحل ممدوح الليثى 10 ديسمبر الجارى على ما قدمه من أعمال خالدة ستظل فى وجدان المشاهد المصرى فى ظل العصر الذهبى للدراما المصرية وريادة ماسبيرو وإنتاجه لعدد من الأعمال التاريخية والتى سيذكرها التاريخ .

ويحتفل عمرو الليثى بهذه الذكرى بصدور الطبعة الثانية من كتاب ” الليثى نهر لاينضب ” من تأليف السينارست عاطف بشاى ، ويتناول الكتاب مسيرة الليثى السينارست الكبير وعملاق الدراما التليفزيونية ورائد من رواد ماسبيرو فى عصره الذهبى، و مساهمته البارزة فى إقامة الصرح الاعلامى الكبير مدينة الإنتاج الإعلامى ورئاسته لجهاز السينما به ومساهمته فى انتاج أهم الأعمال الدرامية والسينمائية.

وتم إنشاء صفحة جديدة للراحل الكبير على الفيس بوك تضم أبرز أعماله بالصور ، بالإضافة إلي مجموعة من التى تجمع عمرو الليثى بوالده عبر انستجرام ، وعدد من الصور النادرة للراحل ممدوح الليثى فى عدد من النجوم منهم وعمالقة الدراما والسينما فى مصراثناء بداية تصوير أهم الأعمال الدرامية عبر التاريخ ومنهم عمر الشريف ، فاتن حمامة ، عادل امام ، أحمد زكى ، نور الشريف ، نجيب محفوظ ، وطه حسين ، يحيى الفخرانى وغيرهم .

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