حوار في الجول - محمد صبحي يتحدث عن هدف يقترب من تحقيقه.. واتجاه مختلف بعد الاعتزال

ينوي محمد صبحي حارس الإسماعيلي الخروج عن المألوف بعد اعتزال كرة القدم، وهذا ما يكشف عنه في حواره مع FilGoa.com

وتحدث الحارس العائد إلى الإسماعيلي قبل بداية الموسم الجاري، عن موعد اعتزاله لكرة القدم ووجهته المقبلة بعد الاعتزال.

كما تحدث الحارس المتوج ببرونزية كأس العالم للشباب عام 2001 عن حكايته مع المنتخب الأول ورؤيته لفريق الإسماعيلي ومعسكر تونس.

وكل ما يلي على لسان محمد صبحي..

"سوف أعتزل الكرة عندما أشعر بعدم قدرتي على اللعب. ووقتها لن أنتظر أن يقول لي أي أحد أن أعتزل".

"بعد الاعتزال أخطط أن أكون مديرا فنيا وليس مدربا لحراس المرمى".

"العودة للمنتخب سوف تكون أهم أهدافي حتى أخر يوم لي في الملاعب كلاعب، وأشعر إنني سوف أحقق حلمي طالما كنت متواجدا في التشكيل الأساسي لفريقي".

"الإسماعيلي سوف يحقق أهدافه وأحلام جماهيره عندما يكون كل لاعب فيه بقيمته.. وأعتقد أن الجيل الحالي يريد أن يحقق شيئا للدراويش.. وهذه الروح لو سادت واستمرت سوف تكون الأساس لتحقيق الطموحات".

"المعسكر الذي أتممناه في تونس كان من أنجح المعسكرات التي نظمها النادي حيث كانت الاستفادة منه عالية.. وتكفي المباريات التي لعبها الفريق مع فرق قوية حتى أنها كانت بمثابة لقاءات ودية دولية نظرا للندية والقوة التي لعبت بها الفرق أمامنا وهي بكامل نجومها".