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تجديد حبس الضباط المتهمين فى مقتل طلعت شبيب بالأقصر 15 يوما

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تجديد حبس الضباط المتهمين فى مقتل طلعت شبيب بالأقصر 15 يوما تجديد حبس الضباط المتهمين فى مقتل طلعت شبيب بالأقصر 15 يوما
جددت النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن المحامى العام لنيابات الأقصر، اليوم الأحد، حبس 4 ضباط متهمين بمقتل مواطن داخل قسم شرطة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة، فى تحقيقاتها اليوم برئاسة المستشار محسن كمال قاضى المعارضات ووكيل النيابة ياسين عبدالله وأمين سر صبرى عبده، التجديد للضباط المتهمين 15 يوما، بعد انتهاء حبسهم الخميس الماضى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطهم فى مقتل "طلعت شبيب" داخل قسم شرطة الأقصر، بعد صدور تقرير الطب الشرعى الذى أثبت إصابة المجنى عليه بكسر فى العنق والظهر وقطع فى الحبل الشوكى أدى إلى وفاته.

وكانت النيابة قد أمرت أمس بحبس 5 أمناء شرطة آخرين 4 أيام بعد ضبطهم وإحضارهم، لاتهامهم بالاشتراك فى تعذيب المواطن داخل القسم.

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