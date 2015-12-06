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توكل كرمان تدين اغتيال محافظ عدن: عبد الله صالح الأب الشرعى لـ"داعش"

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توكل كرمان تدين اغتيال محافظ عدن: عبد الله صالح الأب الشرعى لـ"داعش" توكل كرمان تدين اغتيال محافظ عدن: عبد الله صالح الأب الشرعى لـ"داعش"
أدانت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الجريمة الارهابية التى استهدفت محافظ عدن صباح اليوم وأودت بحياته، وذلك فى تدوينه لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقالت توكل كرمان: أدين وبأشد عبارات الإدانة والاستنكار الجريمة الإرهابية الغادرة والجبانة التى استهدفت محافظ عدن صباح اليوم الأحد، وأودت بحياته، السؤال عن المستفيد من هذه الجريمة الإرهابية يقودنا مباشرة إلى من يقف وراء داعش فى اليمن.

وتابعت توكل كرمان: كنت ولا أزال على يقين بأن المخلوع على صالح جذر الموبقات فى اليمن، وهو رأس الأفعى والأب الشرعى لداعش، مثلما أن داعش الابنة البارة به.


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