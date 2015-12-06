بالصور.. فلسطينيون يطلقون حملة إعمار منازل الأحرار لمساندة فاقدى المأوى

أطلق نشطاء فلسطينون حملة بعنوان "‘عمار منازل الأحرار"، اليوم الاحد، فى ميداين الشهداء بالمدن الفلسطينية، بوضع صندوق زجاجى لجمع مساهمات المواطنين الفلسطينين لإعادة إعمار أو شراء منازل جديدة للذين هدمت منازلهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأكدت صفحة "القدس" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن الحملة ستستمر لمدة أسبوع فى نفس المكان، وسيتم فتح صندوق المساهمات يوميا والإعلان عن المبلغ الذى تم جمعه.

وأضافت أن فكرة و تنفيذ الحملة من مجموعة شبابية بعيدة عن أى فصيل سياسى، وأن هذه الحملة تعتبر المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ستكون "تأثيث" المنازل من الداخل وتسليم كل عائلة مفتاح.



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