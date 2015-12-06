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مقتل شخصين وإصابة 3 فى انفجار ضخم بالعاصمة الصومالية مقديشيو

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مقتل شخصين وإصابة 3 فى انفجار ضخم بالعاصمة الصومالية مقديشيو مقتل شخصين وإصابة 3 فى انفجار ضخم بالعاصمة الصومالية مقديشيو
قتل شخصان على الأقل، وأصيب 3 آخرون بينهم جنود فى انفجار ضخم هز العاصمة الصومالية مقديشيو.
>وذكر راديو "شابيلى" الصومالى، اليوم الأحد، أن الإنفجار وقع بالقرب من نقطة تفتيش فى طريق مقديشيو الصناعى.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، ولكن حركة الشباب الصومالية نفذت عدة هجمات مماثلة من قبل.وعلى الرغم من طرد مقاتلى حركة الشباب من العديد من معاقلهم، لا يزالوا ينفذون هجمات دامية فى مقديشيو ومناطق أخرى فى الصومال يستهدفون خلالها غالبا قوات الاتحاد الأفريقى ومسؤولين حكوميين.

وتصارع الصومال من أجل استعادة السلام بعد عقود من العنف عقب الإطاحة بمحمد سياد برى عام 1991.
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