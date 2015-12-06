موجة ثلجية تضرب السليمانية بالعراق..وانخفاض درجات الحرارة فى البلاد

ضربت موجة ثلجية السليمانية شمال شرقى العراق جاءت مبكرا هذا العام، حيث سقطت صباح الأحد الثلوج على مدينة السليمانية والمناطق المحيطة بها التى اكتست باللون الأبيض، وانخفظت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية.

وقال مدير هيئة الأنواء (الأرصاد) الجوية فى السليمانية دار حسن فرج- فى تصريح صحفى- أن الثلوج التى تساقطت اليوم يتوقع أن تستمر على مدار اليوم وتستمر الموجة الحالية من البرودة حتى بعد غد الثلاثاء.

وأعلنت فرق الدفاع المدنى والدوائر الخدمية فى حالة تأهب لمساعدة المواطنين فى حال حدوث أى طاريء..وقد تم إغلاق الطريق الرابط بين قضاءى رانية فى السليمانية وسوران فى اربيل بسبب الثلوج.

>وتشهد السليمانية وضواحيها تساقطا كثيفا للثلوج مما دفع السلطات المحلية إلى منع سير المركبات نحو جبل ازمر ونفق بيشرو المؤدى إلى منطقة الجبل.

وتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية بالعراق أن يكون طقس الأيام الأربعة المقبلة ما بين الصحو والبارد والغائم جزئيا ودرجة الحرارة غدا تقترب من درجة التجمد ولمدة يومين على كافة أنحاء العراق: صفر مئوية.

وذكر تقرير للهيئة اليوم أن درجات الحرارة اليوم وغدا الصغرى 2 درجة مئوية والعظمى 13 درجة مئوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة سترتفع قليلا بعد غد الثلاثاء على كافة المناطق ليعود الطقس صحوا يوم الأربعاء المقبل فى المناطق كافة غائم جزئيا وكذلك يوم الخميس المقبل.

وأرجعت وزارة الكهرباء العراقية زيادة ساعات القطع المبرمج للطاقة الكهربائية للاستخدام المفرط لأجهزة التدفئة من قبل المواطنين.. وقال المتحدث باسم وزير الكهرباء محمد فتحى- فى تصريح صحفى- أن سبب زيادة القطع المبرمج وقلة ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية يعود إلى استخدام المواطنين المفرط لأجهزة التدفئة بسبب موجة البرد الشديدة.

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