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أحمد الجربا: لا مكان لبشار الأسد فى مستقبل سورية

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أحمد الجربا: لا مكان لبشار الأسد فى مستقبل سورية أحمد الجربا: لا مكان لبشار الأسد فى مستقبل سورية

>أعرب احمد الجربا الرئيس السابق للائتلاف السورى لقوى الثورة والمعارضة عن أمله فى أن يسهم مؤتمر الرياض المزمع عقده خلال اليومين المقبلين فى توحيد المعارضة السورية تنفيذا لنتائج اجتماع فيينا 2 بهدف اطلاق جولة جديدة من الحوار بين وفدى والمعارضة السورية.

وقال الجربا ، فى تصريحات للصحفيين عقب محادثات اجراها اليوم الاحد مع الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى ، إن الوضع السورى الحالى بالغ الصعوبة وهناك قرارا دوليا بجمع المعارضة وتوحيدها فى مؤتمر الرياض .

وأعرب عن أمله فى أن "يحقق هذا المؤتمر النتائج المرجوة منه ، خاصة وان قوى المعارضة تجتمع فى بلد عربى واسلامى كبير ذات علاقة قوية بسورية وشعبها ولهذا فأننا نأمل كل خير من هذا المؤتمر".

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مصر 365

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