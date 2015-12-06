أحمد الجربا: لا مكان لبشار الأسد فى مستقبل سورية

>أعرب احمد الجربا الرئيس السابق للائتلاف السورى لقوى الثورة والمعارضة عن أمله فى أن يسهم مؤتمر الرياض المزمع عقده خلال اليومين المقبلين فى توحيد المعارضة السورية تنفيذا لنتائج اجتماع فيينا 2 بهدف اطلاق جولة جديدة من الحوار بين وفدى الحكومة والمعارضة السورية.

وقال الجربا ، فى تصريحات للصحفيين عقب محادثات اجراها اليوم الاحد مع الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى ، إن الوضع السورى الحالى بالغ الصعوبة وهناك قرارا دوليا بجمع المعارضة وتوحيدها فى مؤتمر الرياض .

وأعرب عن أمله فى أن "يحقق هذا المؤتمر النتائج المرجوة منه ، خاصة وان قوى المعارضة تجتمع فى بلد عربى واسلامى كبير ذات علاقة قوية بسورية وشعبها ولهذا فأننا نأمل كل خير من هذا المؤتمر".