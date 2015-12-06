أمريكا والحلفاء ينفذون 29 ضربة فى سوريا والعراق ضد داعش

قال التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة فى بيان إن واشنطن وحلفاءها نفذوا 17 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى العراق و12 ضربة ضده فى سوريا أمس السبت.

وأضاف أن الضربات الجوية فى العراق ركزت على الموصل والرمادى معقلى المتشددين حيث أصابت أربع وست ضربات على التوالى وحدات تكتيكية وأسلحة ومبانى ونفذت الضربات الأخرى فى البو حيات وسنجار وسلطان عبد الله والحويجة.

وأشار البيان إلى أن الضربات الجوية فى سوريا نفذت قرب بلدات عين عيسى ومارع والرقة ودير الزور حيث دمرت خمس ضربات خمسة رؤوس آبار نفطية تابعة للتنظيم المتشدد.