أخبار عاجلة

ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شاهد بقضية "قتل نبيل فراج" مبررا ترك عمله لإنقاذ الشهيد: "واجب إنسانى"

Google+ Print
شاهد بقضية "قتل نبيل فراج" مبررا ترك عمله لإنقاذ الشهيد: "واجب إنسانى" شاهد بقضية "قتل نبيل فراج" مبررا ترك عمله لإنقاذ الشهيد: "واجب إنسانى"
استكملت محكمة الجنايات، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسة محاكمة المتهمين بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، الاستماع إلى شهادة أحد المراسلين الصحفيين والشاهد فى القضية، والذى قالإنه أثناء إصابة اللواء نبيل فراج كانت وجهته منطقة كرداسة وباقى القوات على يمينه، فسأله الدفاع عن السلاح الذى كان بحوزته- بحوزة المراسل- وعن التحقيق معه بشأن حيازته له، معتبرا أن ذلك السلاح قد يكون هو المستخدم فى اغتيال نبيل فراج، فاعترض ممثل النيابة على هذا السؤال معتبرا أنه تأثير على الشاهد.
>اليوم السابع -12 -2015

وأضاف "الشاهد" رادًا على سؤال الدفاع حول السبب الذى دفعه أن يترك عمله فى التغطية ويتوجه لإنقاذ اللواء نبيل فراج فقال: من واجبات الصحفى العمل على نقل الحقيقة والحدث، ومن واجباتى كإنسان أن أنقذ أى حد بيموت قدامى.
>اليوم السابع -12 -2015

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض .

وأسندت لهم النيابة تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365