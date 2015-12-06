شاهد بقضية "قتل نبيل فراج" مبررا ترك عمله لإنقاذ الشهيد: "واجب إنسانى"

استكملت محكمة الجنايات، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسة محاكمة المتهمين بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، الاستماع إلى شهادة أحد المراسلين الصحفيين والشاهد فى القضية، والذى قالإنه أثناء إصابة اللواء نبيل فراج كانت وجهته منطقة كرداسة وباقى القوات على يمينه، فسأله الدفاع عن السلاح الذى كان بحوزته- بحوزة المراسل- وعن التحقيق معه بشأن حيازته له، معتبرا أن ذلك السلاح قد يكون هو المستخدم فى اغتيال نبيل فراج، فاعترض ممثل النيابة على هذا السؤال معتبرا أنه تأثير على الشاهد.

وأضاف "الشاهد" رادًا على سؤال الدفاع حول السبب الذى دفعه أن يترك عمله فى التغطية ويتوجه لإنقاذ اللواء نبيل فراج فقال: من واجبات الصحفى العمل على نقل الحقيقة والحدث، ومن واجباتى كإنسان أن أنقذ أى حد بيموت قدامى.

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كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض .

وأسندت لهم النيابة تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد .