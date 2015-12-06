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تأجيل إعادة محاكمة 27 إخوانيا بقضية اقتحام ديوان محافظة سوهاج لجلسة 7 مارس

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تأجيل إعادة محاكمة 27 إخوانيا بقضية اقتحام ديوان محافظة سوهاج لجلسة 7 مارس تأجيل إعادة محاكمة 27 إخوانيا بقضية اقتحام ديوان محافظة سوهاج لجلسة 7 مارس
قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، تأجيل نظر إعادة محاكمة 27 إخوانيًا، بينهم 10 محبوسين متهمين فى قضية اقتحام مبنى محافظة سوهاج، إلى جلسة 7 مارس القادم، لسماع شهود الإثبات .

كان المتهمون قد حكم عليهم غيابيا وقاموا بإعادة الأجراءات مرة أخرى، وحددت جلسة اليوم لإعادة محاكمتهم .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق مختار حمودة، ومحمد أحمد عبد العزيز حامد، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم فى 6 يوليو 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

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مصر 365