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المحكمة تعرض فيديو استشهاد اللواء نبيل فراج والدفاع يدفع بعدم جدية المعاينة

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المحكمة تعرض فيديو استشهاد اللواء نبيل فراج والدفاع يدفع بعدم جدية المعاينة المحكمة تعرض فيديو استشهاد اللواء نبيل فراج والدفاع يدفع بعدم جدية المعاينة
عرضت محكمة الجنايات، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار حسين قنديل، فى جلسة إعادة محاكمة المتهمين بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، واقعة الاستشهاد.

وفور الانتهاء من العرض، حاول الدفاع إثبات عدم جدية معاينة النيابة لموقع الحادث بناء على الفيديو المعروض، واعترض ممثل النيابة العامة على ذلك، موكدة أن الفيديو يدعم معاينة النيابة.

وأسندت لهم النيابة تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.
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مصر 365

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