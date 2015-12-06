ضبط عاطلين بحوزتهما كمية حشيش بالخانكة.. وحملة لإزالة إشغالات بشبرا الخيمة

تمكنت مباحث مركز شرطة الخانكة، برئاسة المقدم محمد الشاذلى، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش والأقراص المخدرة بمدينة الخانكة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد بضبط كل من "فارس ع" - 21 سنة – عاطل وبحوزته 500 قرص مخدر ومبلغ مالى 300 جنيه وهاتف محمول، و" محمود ج" – 19 سنة – "عاطل" بحوزته كمية من الحشيش المخدر حوالى 80 جراما ومبلغ مالى 360 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتها للمخدرات بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة بيعهما للحشيش والأقراص المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمر جمال حتة رئيس نيابة الخانكة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

فى سياق آخر، شن حى غرب شبرا الخيمة، برئاسة علاء النادى، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمناطق كلية الزراعة ومحطة السكة الحديد وميدان المؤسسة وشارع أبو الخير والموقف الجديد، واستهدفت الحملة كافة الإشغالات وإزالة الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين بتلك المناطق.

وقال علاء النادى، رئيس حى غرب شبرا الخيمة، إن الحى سيتصدى لكافة أشكال الإشغالات المخالفة وعدم السماح باستغلال الشوارع بإلقاء القمامة فيها، وسطوة البيع وحرمان المواطنين من حقهم فى السير الآمن بالشوارع، فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضارى للحى.