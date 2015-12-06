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بالصور.. انقلاب شاحنة محملة بالسمسم على طريق غارب الغردقة وإصابة السائق

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بالصور.. انقلاب شاحنة محملة بالسمسم على طريق غارب الغردقة وإصابة السائق بالصور.. انقلاب شاحنة محملة بالسمسم على طريق غارب الغردقة وإصابة السائق
أصيب سائق بإصابات متفرقة بالجسم، بعد انقلاب شاحنة يقودها بطريق غارب الغردقة اليوم، تم نقل السائق المصاب للمستشفى ورفعت إدارة مرور البحر الأحمر أنقاض الشاحنة عن الطريق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى الدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بانقلاب شاحنة تقل على متنها كمية كبيرة من السمسم، ما أسفر عن إصابة سائقها، وتم نقله لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الشاحنة تحمل أرقام 41900 نقل الدقهلية بمقطورة وتحمل عشرات الأطنان من محصول السمسم، وعلى الفور تم إبلاغ شرطة النجدة والمرور والدفاع المدنى للانتقال لموقع الحادث والذى قامت برفع السيارة من الطريق وتسيير المرور.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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