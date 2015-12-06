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بالصور.. ضبط نجار تخصص فى تزوير رخص القيادة بدمياط

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بالصور.. ضبط نجار تخصص فى تزوير رخص القيادة بدمياط بالصور.. ضبط نجار تخصص فى تزوير رخص القيادة بدمياط
تمكن ضباط مباحث مرور دمياط، بالتنسيق مع ضباط مباحث مديرية أمن دمياط، من ضبط نجار تخصص فى تزوير رخص القيادة واللوحات المعدنية.

وكانت معلومات وردت للنقيب كمال رشدى رئيس مباحث مرور دمياط، تفيد قيام "ع .ع" - 52 عاما نجار ومقيم بناحية كفر سعد دائرة مركز كفر سعد- بتزوير واصطناع رخص تسيير وقيادة ولوحات معدنية وإيصالات سحب تراخيص منسوب صدورها لإدارات المرور بأنحاء الجمهورية.

وبتكثيف البحث والتحرى، وتقنين الإجراءات، وبعد استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم بمسكنه وضبط بحوزته 2 لوحة معدنية مصطنعة تحمل رقم (د ق ط1567 )، ورخصة تسيير مزورة تحمل رقم (د ق ط1567 ) سيارة ألنترا، وكارنيه مزور باسم المتهم منسوب صدوره للمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 3 رخص قيادة مزورة، وشهادة إعفاء من الخدمة العسكرية، و9 إيصالات سحب منسوب صدورها لإدارة مرور الجيزة خالية البيانات، و23 إيصال سحب منسوب صدورها لإدارة مرور الدقهلية خالية البيانات، ونموذج توقيع كشف طبى قومسيون مزور، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، وعدد من الأختام والأحبار ومشتملات الطباعة الخاصة بالتزوير، وتم ضبط مبلغ 1550 جنيهًا.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال التزوير والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5929 إدارى مركز شرطة كفر سعد لسنة 2015.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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