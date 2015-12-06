"ذا فويس": هذا ما أقدم عليه كاظم الساهر ووالدة المشتركة نداء تكشف سراً عن ابنتها لـ"سيدتي نت"

حافظت الحلقة الثالثة من برنامج "ذا فويس" على نفس قوة الحلقتان السابقتان من العروض المباشرة. جمهور كبير في الستوديو أغلبه آت من العراق لتشجيع علي يوسف، ومنهم من أتى خصيصاً لإلتقاط صورة مع قيصر الغناء العربي كاظم الساهر الذي سحر الجميع بإطلالته ببدلة رمادية حيث أقدم للمرة الأولى على الإقلاع عن ارتداء اللون الأسود، ما زاد رصيده عند المعجبات الذين راحوا يتغزلون بأناقة وحضور الساهر.

على صعيد المشتركين، هناك من كان خروجه من اللعبة متوقعاً، لأن المدرب لا يحتاج إلى صوته لينافس به في النهائيات كما حصل مع كاظم الذي استبعد المشترك تامر نجم، واحتفظ بالموهبة التي تؤدي اللون الغربي كريستين، على عكس صابر الذي استبعد جاد لأنه لا يؤدي اللون العربي. بينما عاصي احتفظ بموهبتين باللون الغربي.

حلقة ناجحة بكل المقاييس، أدى فيها المشتركون أجمل ما لديهم رغم الوقت القصير الذي كان لا يسمح بالتمتع بالأصوات بشكل كافٍ. ولازالت موهبة نداء الفناة المحجبة تثير ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ارتدائها الحجاب وقدرتها على غناء اللون الطربي بشكل لافت.

"سيدتي نت" التقت والدة نداء بعد انتهاء الحلقة في دردشة سريعة قالت فيها "نداء من أيام المدرسة وهي تعشق الغناء وكانت تغني أمام أصدقائها، ونحن في المنزل شجعناها لتقدم على "ذا فويس".

وعن صعوبة نجاحها في عالم الغناء كونها ترتدي الحجاب رأت والدة نداء أن "لا مانع لدينا حول هذا الأمر، ولكن هي نفسها كان لديها قناعة أن البرنامج لن يقبل بها، ولكن عندما تمّ قبولها تشجعت أكثر، وكان لديها خوف أن لا يتم اختيارها بسبب الحجاب".

المدربون الأربعة كالعادة حافظوا على روح النكتة فيما بينهم، فهم يشكلون عنصر نجاح البرنامج لاتفاقهم فيما بينهم وهذا ما يظهر علناً لكل المشاهدين. ولكن اللافت الذي لم يظهر على الهواء هو عندما "عطس" صابر الرباعي وسمع ذلك عبر "المايك" فأصيبت شيرين بنوبة من الضحك. كذلك كاظم الساهر عندما استبعد تامر من فريقه وتنهد سمعت تنهيدته عبر "المايك" فتفاجأ هو وراح يضحك.

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