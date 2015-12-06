"جنايات أبوظبي" تنظر في قضية أم رمت رضيعتها في كومة نفايات

باشرت محكمة جنايات ابوظبي في جلستها أمس، برئاسة المستشار ادريس بن منصور، النظر في قضية اتهام رجل وأمراءة من جنسية اسيويية، بالشروع في قتل طفلة تبلغ من العمر يوم واحد.

وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمان الى القضاء، بعد ورود بلاغ من بلدية ابوظبي يفيد بالعثور على طفله موضوعه بداخل كيس قمامه على كومة نفايات في أحد المناطق السكنية، وعلى الفور تم تحريك فرق البحث الجنائي والجهات المختصة إلى الموقع حيث تمت معاينة الطفلة والتحفظ عليها في إحدى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها والاطمئنان على صحتها، ثم باشرت فرق العمل بجمع المعلومات والتحري لمعرفة ملابسات الموضوع والتوصل إلى أمها.

وأثبتت عمليات البحث التي تمت، ان البصمات الموجوده على كيس القمامة تعود الى المتهم الأول، والذي اعترف عند ضبطه بان المتهم الثانية (أم الطفلة)، هي من طلبت منه القيام برمي طفيتها في كومة القمامة بعد ولدتها بساعه.

وأثناء التحقيق معها اعترفت بفعلتها والتي تتلخص في علاقتها مع شخص من جنسية باكستانية وهو متواجد خارج الدولة، مشيرة أنها حاولت التخلص من الجنين إلا أنها فشلت.

وامام هيئة المحكمة أمس، أنكرة المتهمه (أم الطفلة) اعترافتها في محاضر الشرطة، موضحتا بأنها طلبت من المتهم الأول اخذ الطفلة الى احد المستشفيات للاطمئنان على صحتها.

وبموجهت المتهم الاول باقول أم الطفلة، تمسك بجميع اقواله في محاضر جمع الاستدلالات، مشددا بان المتهمه طلبة منه رمي الطفلة في كومة القمامه.

وبعد مداولات بين هيئة المحكمة والمتهمين قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 21 المقبل لاعداد الدفاع.

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