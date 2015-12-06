مركز محمد بن راشد للفضاء" يحتفل بمرور عامين على إطلاق "دبي سات-2"

احتقل "مركز محمد بن راشد للفضاء" بمرور عامين على اطلاق القمر الصناعي الثاني ضمن منظومة الأقمار الصناعية للإستشعار عن بعد التابعة للمركز "دبي سات-2" .

وبهذه المناسبة إلتقط القمر عددا من الصور لإمارة دبي بدقة متر واحد وجرى جمعها في صورة فسيفسائية تميزت بالوضوح.

تجدر الاشارة الى أن "دبي سات-2 " أطلق إلى الفضاء الخارجي من قاعدة "يازني" الروسية على متن الصاروخ "دنيبر" التابع لشركة الفضاء الدولية الروسية " كوزموتراس".. ويعمل القمر للسنة الثانية على التوالي بدقة وانتظام ويلتقط يوميا صورا لمناطق مختلفة من العالم

و يوفر " دبي سات-2 " صورا فضائية إلى مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص إضافة إلى جهات خارج الدولة.. كما تم ابتكار عدد من التطبيقات الفضائية ليتم الاستفادة من الصور في عدد من المجالات التنموية التي تخدم الدولة بقطاعاتها المختلفة.

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