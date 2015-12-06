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جروح وإصابات الولادة تحتاج فترة شفاء أطول من إصابات الرياضة العنيفة

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جروح وإصابات الولادة تحتاج فترة شفاء أطول من إصابات الرياضة العنيفة جروح وإصابات الولادة تحتاج فترة شفاء أطول من إصابات الرياضة العنيفة
كشفت دراسة أمريكية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ميتشيجن الأمريكية، أن الولادة هى اللحظة الأكثر آلما فى حياة الإنسان، وهى الأكثر صدمة بالنسبة للجسم، وبالأخص للسيدات، واللاتى يعشن فترة عصيبة منذ بداية حدوث الحمل خوفاً من هذه اللحظة.

ولفت الباحثون أن الآلام والإصابات الناجمة عن عملية الولادة تحتاج إلى فترة طويلة كى تتعافى بشكل يفوق الوقت الذى تحتاجه أغلب إصابات الرياضات العنيفة والتى ُيبذل فيها مجهود كبير مثل الماراثونات ومسابقات الدراجات، مؤكدين أن بعض إصابات الحوض التى تحدث خلال الولادة تحتاج ثمانية شهور حتى تعافى.

وأظهرت نتائج أشعة الرنين المغناطيسى MRI أن 15% من السيدات يتعرضن لإصابات بالغة فى الحوض أثناء الولادة لا تتعافى إلا بعد مرور فترة طويلة.

المثير أن أطباء جامعة ميتشيجن قاموا بتحويل بعض السيدات إلى المتخصصين فى مجال الطب الرياضى كى يتم فحص الإصابات الخطيرة التى تعرضن لها عقب عملية الولادة، وتحتاج إلى وقت طويل للتعافى.
>وأضافت الدراسة أن جسم المرأة يحتاج غالباً إلى 6 أسابيع كى يتعافى بعد الولادة، ولكن بعض السيدات تتطلب عملية شفائهن فترة أطول، وهو ما يجب أن يوليه الأطباء اهتماماً كبيراً .
>ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
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