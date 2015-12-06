كل ما تريد معرفته عن النحافة.. أسبابها ومضاعفاتها وطرق زيادة الوزن

النحافة

تعريف النحافة:

كيف تحسب كتلة الجسم لمعرفة أنك مصاب بالنحافة؟

>يعانى الكثيرون من الإصابة بالنحافة وقلة الوزن عن المعدل الطبيعى، وهو ما يسبب العديد من الأمراض ويكون وراءه العديد من الأسباب، وتمثل النحافة قلقا كبيرا للمصابين بها، لذلك نقدم فى هذا التقرير كل ما يفيد مرضى النحافة من معلومات عن الأسباب والأعراض والمضاعفات وطرق العلاج.>وهناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من النحافة، ويختلف معنى النحافة الذى يوضحها من قبل العديد من أطباء السمنة والنحافة، ولكن التعريف الأكثر دقة هو "أن النحافة تعنى انخفاض كتلة الجسم بنسبة عالية قد تصل إلى 19.>وهذا يعد دليلا قويا يساعد على تعريف الشخص بأنه يعانى من النحافة أم لا، وذلك عن طريق وزن الجسم + الطول ويقسم على 100، والنتيجة هى كتلة الجسم.



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العسل الأسود يعالج النحافة

نسب الإصابة بالنحافة

مشاكل النحافة الصحية

النحافة تتسبب فى الوفاة

النحافة تعرضك للإصابة بالزهايمر

>فى مركز التغذية الأمريكى أثبتت إحدى الدراسات، أن هناك حوالى 1% من الرجال، و2,4 من النساء، يعانون من الإصابة بالنحافة.>النحافة تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان المصاب بها، وتجعله أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، والتى قد تدمر صحة الشخص، وتجعله غير قادر على التعايش وتفقده التركيز.>وأشارت الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن النحافة تشكل خطرا كبيرا على الصحة مثل السمنة، وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات التى تناولت هذه المشكلة، وأثبتت أن النحافة ونقص الوزن يعرض الشخص المصاب بها للوفاة، وذلك يرجع إلى عدم أخذ الجسم ما يحتاجه من العناصر الغذائية التى يحتاجها.>وتتابع، أن النحافة تسبب ضعف الجهاز المناعى وكثرة فرص الإصابة بالالتهابات فى الجسم، والتعرض للإصابة بهشاشة العظام، والكسور وحدوث مشاكل فى الخصوبة والزهايمر.



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النحافة مرض يؤرق الكثيرين

الأمراض الناتجة عن النحافة

النحافة تصيبك بقلة الخصوبة

أسباب الإصابة بالنحافة

الاكتئاب والسكر من أسباب الإصابة بالنحافة

ما هى تحاليل مريض النحافة؟

نحافة الأطفال

>وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أن الإصابة بالنحافة تسبب الضعف العام للجسم، وعدم قدرته على مقاومة الأمراض، وذلك يرجع إلى نقص إنتاج الأجسام المضادة مما يتسبب فى الإصابة بالأمراض المعدية وضعف مقاومة الجسم للبرد بسبب عدم وجود طبقة دهنية تعزل الجسم عن المحيط الخارجى، وكذلك ضعف قدرات الإنسان الفكرية وسرعة التعب والشعور بالضعف والوهن .> كما أضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن النحافة قد تعرضك للإصابة بقلة الخصوبة لدى السيدات وعدم انتظام الدورة الشهرية، لأن الدهون الموجودة تحت الجلد تدخل فى صناعة الهرمونات الجنسية، وعند نقص مستواها بشكل كبير ينخفض مستوى الإستروجين فى الجسم، مما يتسبب فى حدوث خلل فى الدورة الشهرية وعدم انتظامها.>وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أن من أهم الأسباب المؤدية للنحافة، اتباع العادات الغذائية الخاطئة منذ الطفولة، أو أسباب وراثية أو استعداد وقابلية الجسم للنحافة، واتباع العديد من الحيل الغذائية الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد، والتى تصيبك بالنحافة بدلا من الوزن المثالى، وتعتبر الإصابة بمشاكل الغدة الدرقية أو الأنيميا من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بالنحافة.>وأكدت د.علا، أن هناك بعض الأسباب الأخرى المسببة للإصابة بالنحافة، ومنها، بعض أمراض الجهاز الهضمى التى تمنع امتصاص الطعام المهضوم، والتعرض لبعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب الذى يسبب فقد الشهية، وأيضا يسبب مرض السكر نحافة وفقدان الشخص الكثير من الوزن.>تنصح أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة إجراء بعض التحاليل الطبية التى تساعد على تشخيص النحافة، ومنها السكر وصورة الدم الكاملة وتحليل البراز والغدة، وذلك للاطمئنان على صحتك.>النحافة عند الأطفال من أكثر الأعراض التى تسبب الأرق للأهل، وهناك العديد من الأسباب التى تقف وراء إصابة الطفل بالنحافة.

وعن أسباب إصابة الأطفال بالنحافة، يوضح أستاذ طب وسلوك الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، أن هناك العديد من العوامل التى تساعد على إصابة الطفل بمرض النحافة، وأهمها عدم حصوله على القدر الكافى من العناصر الغذائية الضرورية للنمو، أو وجود مشاكل مرضية بالتمثيل الغذائى عند الطفل. كما قد تلعب العوامل الوراثية دورا هاما فى إصابة الطفل بمرض النحافة.

ويوضح طلعت أن تشخيص إصابة الطفل بالنحافة، يتطلب اتباع عدة خطوات هامة، أولها التأكد فعليا من كون الطفل مصابا بالنحافة من عدمه وهو يستلزم اتباع عملية حسابية من قبل الطبيب والتى تقارن بين عدة قياسات لدى الطفل تشمل محيط رأسه وطوله ووزنه ومدى ملائمتهم مع عمر الطفل. وهو المقياس الذى يمكن من خلاله التأكد من كون الطفل يعانى من النحافة من عدمه مع تحديد درجة النحافة، والتى يبدأ على أساسها وضع الجدول الغذائى المناسب للطفل لعلاج النحافة.



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النحافة تعرض المصاب للعديد من الأمراض

النحافة تعرضك للضعف العام فى الجسم

لمريض النحافة.. نظام غذائى يزيد من وزنك 2 كيلو فى الأسبوع

وجبة الإفطار:

وجبة إضافية :

وجبة الغداء يمكنك تناول أى من:

وجبة إضافية:

وجبة العشاء:

نصائح لمريض النحافة

>وحول هذا تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الإصابة بالنحافة تعرض الشخص إلى الضعف العام وعدم القدرة على التركيز، والإصابة بالأنيميا.>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، نظاما غذائيا جيدا للأشخاص المصابين بالنحافة، ويساعد على زيادة الوزن 2 كيلو، وهو:>خبز أبيض أو "فينو" + طبق بيض بالبسطرمة أو مربى بالقشطة أو طبق طعمية مع سلطة +عصير برتقال بالجزر.>تناول وجبة مكونة من طبق كبير بلح باللبن كامل الدسم.>1- طبق شوربة عدس بالعيش أو طبق كشرى مع طبق سلطة خضراء.>2- دجاج مقلى مع أرز أو مكرونة أو بطاطس مقلية + طبق سلطة خضراء.>3- لحمة مقلية أو برجر أو شاورما مع خبز أو أرز +طبق سلطة خضراء أو طحينة.>4- جمبرى أو سبيط مقلى + أرز + شوربة سى فود + سلطة خضراء.>5- 300جرام لحم الديك الرومى مع بطاطس بوريه وشوربة + محشى + سلطة خضراء.>تناول فواكه بأى كمية مثل البلح والعنب والتين والموز والمانجو.>خبز فينو أو شامى + بيض مقلى + جبنة رومى .>وينصح بعد تناول وجبة العشاء أخذ كوب من الحلبة بالعسل الأبيض.>وتنصح د.علا، مريض النحافة بضرورة تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية فى وجبة العشاء، وذلك لاختزان الطعام فى الجسم وعدم حرقه، لذا عليك تناول المربى بالخبز الفينو، أو البيض المقلى، أو ما شابه ذلك.

وتؤكد أن تشخيص أسباب النحافة يجب أن يأتى كخطوة سابقة لعلاج النحافة، فتحديد السبب وراء النحافة وعلاجه، أهم الوسائل التى تساهم فى اكتساب مزيد من الوزن فيما بعد,والمرحلة التالية بعد التشخيص وعلاج السبب تعتمد بشكل أساسى على الغذاء الذى يحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية. وأهم الأطعمة التى من شأنها العمل على زيادة الوزن وعلاج النحافة هى "التمر، القشدة، الموز، العسل الأسود، التين المجفف والتين الطازج والحلبة بالعسل، والإكثار من تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية كالبطاطس المقلية والحلويات كالشوكولاتة والجاتو. وتناول الأطعمة الغنية بالدهون. وممارسة الرياضة الخاصة بكمال الأجسام".

أهم الوصفات لزيادة الوزن

>وتقدم بعض الوصفات الطبيعية التى أثبتت كفاءة عالية فى علاج النحافة، ومنها:>1- الكزبرة: هل تعلم أن تناول معلقة من بذور الكزبرة بعد الطعام يزيد من وزنك فى فترة قصيرة، ولذا عليك المواظبة على تناولها للتخلص من النحافة.>2- أثناء تناولك للوجبات الثلاث الرئيسية عليك تناول البصل الأخضر أو الأحمر مع الوجبة، لأنه يزيد من رغبتك فى تناول الطعام وبالتالى يزيد الوزن ويساعد على التخلص من النحافة.>3- تناول حفنة الزبيب بشكل يومى يزيد الوزن بشكل فعال ويقاوم النحافة.>4- يمكنك تناول بعض الأدوية التى تساعد على زيادة فتح الشهية، لأنها تساهم بشكل كبير فى التخلص من الوزن الزائد والقضاء على النحافة.>4- 3 ملاعق من السمسم يوميا يزيد وزنك بشكل كبير ويخلصك من النحافة.



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النحافة يمكن علاجها بالأطعمة ومنها التين



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السمسم من الأطعمة المفيدة لعلاج النحافة



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البصل مفيد لعلاج النحافة