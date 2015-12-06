بشرى للنساء..أقراص لعلاج الأورام الليفية تجنبك استئصال الرحم والعقم

الأورام الليفية من المشاكل التى تواجه الكثير من النساء، والتى تهدد المرأة أحيانا باستئصال الرحم والإصابة بالعقم، لكن الآن أصبح الأمر أكثر سهولة من خلال قرص يومى يمكنه أن يحد من النزيف والأورام الليفية ويجنب المرأة مخاطر الجراحة والاستتئصال.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإنه تم الموافقة على استخدام أقراص من عقار Esmya لعلاج الأورام الليفية والوقاية من استئصال الرحم وعلاج نقص الخصوبة، مما يعطى أملا لآلاف الشابات اللاتى يرغبن فى الإنجاب واللاتى تهددهن الأورام الليفية، وتعد هذه الأقراص التى تحد من الأورام تطورا جديدا فى علاج الأورام الليفية غير السرطانية التى تنمو حول أو داخل الرحم، ومن خلالها يتم الوقاية من إجراء عملية جراحية .

وحسب التقرير فإنه فى عام 2012 تمت الموافقة على دواء Esmya، وذلك لاستخدامه فى الحد من الأورام الليفية وإزالتها قبل إجراء أى عملية جراحية، وتم عمل التجارب على هذا الدواء خلال الفترة من 2012 وحتى 2014، ومؤخرا وافقت المفوضية الأوروبية على استخدامه فى العلاج وأكدت أنه حقق نتائج مذهلة للحالات المصابة بالأورام الليفية.

أشار التقرير إلى أن حوالى 40 من كل 100 امرأة، تطورت لديها الأورام الليفية فى وقت ما فى حياتهن، وغالبا ما تتراوح أعمارهن بين 30 و 50 عاما، وكثير منهن لا يعرفن أن لديهن أوراما ليفية إلا بعد الفحص الروتينى للأورام الليفية، والكثيرات تظهر عليهن أعراض مؤلمة كالنزيف والألم وعدم الراحة أثناء الجماع ووجود مشاكل فى الخصوبة، وفى بعض الحالات تكون الأورام كبيرة وتضغط على الأعضاء المجاورة كالمثانة والأمعاء أو الكلى .

وحسب ما جاء فى التقرير أن سبب الأورام الليفية غير معروف حتى الآن، على الرغم من أنها أكثر شيوعا فى النساء اللاتى لم تنجبن، و يمكن إزالتها عن طريق الجراحة التنظيرية، والنساء المصابات بأورام ليفية كبيرة يخضعن لعملية الشريان الرحمى .

قال الدكتور مارتن باول، طبيب نسائى فى مركز العلاج بنوتنجهام، إن وصف أدوية Esmya يمكنها السيطرة على الأورام الليفية، وأخيرا أصبح متواجد علاج يساعد على تقليص الأورام الليفية والحد من النزيف، بدلا من الخضوع لعملية جراحية كبرى، مشيرا إلى أن هذه الأقراص تمثل أهمية كبيرة للنساء اللاتى يرغبن فى الإنجاب ويريدن تجنب الجراحة التى من الممكن أن تضر بالخصوبة وتعوق الإنجاب فى حالة استئصال الرحم .

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