"FDA" توافق على دواء"بيوثراكس" أحدث علاج للجمرة الخبيثة

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" مؤخراً على تخصيص دواء جديد لعلاج مرض الجمرة الخبيثة أو الأنثراكس، والذى يتسبب غالباً فى حدوث الوفاة ما لم يتم السيطرة عليه بشكل جيد.

ويعرف الدواء باسم بيوثراكس BioThrax، ووافقت إدارة FDA على تمديد استخدامه ليشمل علاج الأشخاص الذين أصيبوا مؤخراً بالجمرة الخبيثة أو هناك شك فى إصابتهم بهذا المرض الخطير.

>وكانت المرة الأولى التى يتم فيها التصديق على طرح عقار "بيوثراكس" فى عام 1970، حيث تمت الموافقة على استخدامه فى وقاية الأشخاص المعرضين للإصابة بالجمرة الخبيثة، قبل أن تقرر إدارة الغذاء والدواء استخدامه أيضاً لعلاج المرض.

وتم التأكد من فاعلية وأمان عقار بيوثراكس فى علاج مرض الجمرة الخبيثة بعد خضوع 200 شخص للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية، وبلغت معدلات النجاة والبقاء على قيد الحياة 70%، وتمتلك شركة "Emergent BioSolutions" الحق الحصرى فى تصنيع هذا الدواء.