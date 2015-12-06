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القلق النفسى أهم أسباب صداع الصباح

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القلق النفسى أهم أسباب صداع الصباح القلق النفسى أهم أسباب صداع الصباح
القلق النفسى من الأعراض التى تؤثر بصورة مباشرة على العديد من أعضاء الجسم، ويؤدى القلق النفسى لظهور بعض الأعراض العضوية المزعجة منها الصداع والإغماء المفاجئ.

القلق النفسى والصداع


>يعد القلق النفسى من أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة بالصداع، عن هذا الأمر يوضح استشارى الأمراض النفسية الدكتور جمال فرويز، أن أهم أنواع الصداع التى تدل على أن أسباب الإصابة به القلق النفسى، هو صداع الصباح .

يوضح فرويز أنه ليس من الطبيعى أن يعانى الإنسان من أعراض الصداع بعد الاستيقاظ مباشرة، فمن المفترض أن الحصول على قسط كاف من النوم هو أمر من شأنه إراحة جميع أعضاء الجسم ومنها المخ.

القلق النفسى سبب فى صداع الصباح


>عن تأثير القلق النفسى ودوره فى الإصابة بصداع الصباح، يؤكد فرويز أنه لا يوجد سبب عضوى وراء الإصابة بالصداع، بعد الاستيقاظ مباشرة، سوى التعرض للتوتر والقلق النفسى فى اليوم السابق .
>يوضح فرويز أن القلق النفسى يساعد على بقاء المخ فى حالة عمل مستمر ويمنع الحصول على القسط الطبيعى والجيد من النوم، وهو ما يعد من أهم الأسباب التى ترفع من فرص الإصابة بصداع الصباح.
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