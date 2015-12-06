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للوقاية من التهاب الجيوب الأنفية.. خد التطعيم واديه لولادك

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للوقاية من التهاب الجيوب الأنفية.. خد التطعيم واديه لولادك للوقاية من التهاب الجيوب الأنفية.. خد التطعيم واديه لولادك
التهاب الجيوب الأنفية من الأمراض التى ترتفع نسب الإصابة بها فى فصل الشتاء، وتنتشر حالات التهاب الجيوب الأنفية بشكل خاص بين الأطفال.

أسباب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية للأطفال


>عن أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية بين الأطفال يقول أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم، إن بداية فصل الشتاء وتغيرات الجو، من أهم الأسباب التى تؤدى لانتشار حالات التهاب الجيوب الأنفية بين الأطفال. كما ترتفع فرص الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية بين الأطفال مرضى الحساسية الصدرية، نتيجة لقابليتهم لالتقاط العدوى بفيروسات الجهاز التنفسى بصورة أعلى من الأطفال العاديين.

تطعيم الأنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية


>عن طرق الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية بين الأطفال، يؤكد طلعت أن تطعيم الأنفلونزا الموسمية من أهم الخطوات التى يجب الالتزام بها والحرص على تلقيها بشكل خاص لدى الأطفال المصابين بأمراض الحساسية الصدرية وحساسية الجيوب الأنفية.

كما أكد "طلعت" أن تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية لا يعنى عدم التعرض للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، فهو لا يمنع العدوى بشكل كامل، ولكنه يعمل على الحد من شدة أعراض التهاب الجيوب الأنفية، وتقليص المدة التى يستغرقها الجسم فى التعافى.

كما أكد على ضرورة تكرار هذا التطعيم وتناوله على جرعتين منفصلتين، لضمان نتائج أفضل ووقاية أعلى من التهاب الجيوب الأنفية.
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مصر 365