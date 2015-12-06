حتى لو مارسوا رياضة.. الجلوس أكثر من 30 دقيقة خطر على مرضى القلب

أمراض الشرايين التاجية بالقلب هى المسبب الأول للوفاة قبل بلوغ عمر الخامسة والستين، وهى تمثل 16% من إجمالى وفيات الرجال، و10% من إجمالى وفيات السيدات، وفقاً لأخر الإحصائيات العالمية.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليه باحثون من معهد أوتاوا للقلب فى كندا، عن أن الجلوس أكثر من نصف ساعة خلال المرة الواحدة يتسبب فى حدوث أضرار صحية كبيرة على مرضى القلب الذين يعانون من أمراض الشرايين التاجية، وهى الأوعية الدموية التى تغذى عضلات وأنسجة القلب بالدم.

الخطير أن الجلوس أكثر من 30 دقيقة فى المرة الواحدة يتسبب فى حدوث مخاطر صحية كبيرة لمرضى القلب حتى فى حالة ممارسة الرياضة، بينما أوصى الأطباء بالقيام كل نصف ساعة والحركة وممارسة الرياضة لحماية صحتهم والحد من الأضرار الخطيرة التى قد تلحق بهم.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس من شهر ديسمبر الجاري.