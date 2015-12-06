«محافظة سوهاج»:ترتب زيارة لذوى الإعاقة للمناطق السياحية بالمحافظة

رتبت إدارة السياحة بالديوان العام بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، ومنطقة آثار سوهاج، زيارة جمعية جسر الأمل وحقوق ذوى الإعاقة بسوهاج للمناطق السياحية بأبيدوس وأخميم، مع إعفائهم من رسوم الدخول وتوفير المرشد السياحى لمرافقتهم خلال الزيارة.

وأضاف البيان، أن مديريات الإسكان والوحدات المحلية ألزمت بتطبيق الرقم الكودى لذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

وقال بيان للمحافظة، إنه تم إعداد البيانات والمعلومات والصور الخاصة بالمناطق السياحية والأثرية بالمحافظة لتزويد الجمعية بها وبكمية من المنشور السياحى «سوهاج أرض الحضارات».

ونسقت المحافظة مع الجمعية لتحديد ميعاد لقضاء يوم ترفيهى بالمخيم السياحى بالكوثر بالتنسيق مع مدير المخيم لتخفيض رسوم الدخول، كما فتحت مديرية الشباب والرياضة مراكز الشباب وقصور الثقافة أمام ذوى الإعاقة لحضور المباريات وعقد الندوات والمؤتمرات الخاصة أيام الخميس والجمعة والسبت مجانًا.