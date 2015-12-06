«الصليب الأحمر»: نسعى للتواصل مع «داعش» لمساعدة عشرات الملايين

صرح المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، إيف داكور، أن منظمته تسعى لإيجاد صلة مع تنظيم “داعش”، للتمكن من مساعدة عشرة ملايين شخص يعيشون في المناطق التي يحتلها هذا التنظيم ولا تستطيع حاليًا الوصول إليهم.

وقال داكور في مقابلة مع وكالة فرانس برس “نعم إننا نسعى بكل تأكيد إلى اتصال”، وأوضح “لدينا رؤية إنسانية، إننا نرى أن هناك عشرة ملايين شخص تحت سيطرة تنظيم الدولة، وهؤلاء العشرة ملايين شخص هم الذين يهموننا، ما هي مشاكلهم واحتياجاتهم الإنسانية، لذلك علينا أن نتحادث ونتصل بكافة الأطراف أكثر من أي وقت مضى”.

وتبدو هذه المسألة أكثر أهمية وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ترى أن الوضع الإنساني في سوريا يتدهور مع وصول الشتاء، مع مئات آلاف الأشخاص الذين يحاولون البقاء مع موارد بدائية فيما تهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

فبعد مرور خمس سنوات على النزاع بات القسم الأكبر من البنى التحتية في البلاد مدمرا أو متضررا إلى حد كبير.

ويحتاج أكثر من 12 مليون سوري بينهم 5.5 ملايين طفل لمساعدة إنسانية فورية. وهرب أكثر من أربعة ملايين شخص إلى الخارج كما نزح حوالى ثمانية ملايين في داخل البلاد. وأرغم عدد منهم للنزوح مرات عدة.

أما في العراق الوضع مختلف بعض الشيء، لأن اللجنة الدولة للصليب الأحمر لديها إمكانية “الاتصال بأشخاص يدعمون داعش”.