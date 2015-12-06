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صور| افتتاح المعرض الدولى للكتاب بجامعة سوهاج

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صور| افتتاح المعرض الدولى للكتاب بجامعة سوهاج صور| افتتاح المعرض الدولى للكتاب بجامعة سوهاج

جانب من المعرض الدولي للكتاب بسوهاج

تشهد جامعة سوهاج، اليوم، افتتاح معرض القاهرة الدولى السابع للكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحت شعار «القراءة أرتقى وأبنى غدى»

وقال الدكتورنبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة إن المعرض يقام للمرة السابعة على التوالى بهدف إحياء اهتمام المجتمع بعالم الكتب والثقافة، والتأكيد على أهمية الكتاب باعتباره أداة أساسية للتنمية المعرفية والتقدم.

وأضاف الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المعرض يحتوى على 50 ألف كتاب في شتي المجالات الثقافية والاجتماعية والدينية والعلمية والرياضية والطبية وكذلك كتب الأطفال والمرأة حيث شارك فى المعرض 50 دورا للنشر.

وأشار إسماعيل الظهرى مدير رعاية الشباب أن المعرض يقدم تخفيضات تصل إلى 20% للكتب التابعة لهيئة الكتاب و10% للكتب التابعة لدور النشر والكتب الأجنبية، ويستمر يوميا من الساعة التاسعة صباحاً إلي الرابعة.

 

 

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