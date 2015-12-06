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«الفضائية المصرية» تحتفل باليوبيل الفضي.. والأمير والسهلي ومفيد أبرز الضيو

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«الفضائية المصرية» تحتفل باليوبيل الفضي.. والأمير والسهلي ومفيد أبرز الضيو «الفضائية المصرية» تحتفل باليوبيل الفضي.. والأمير والسهلي ومفيد أبرز الضيو

6 ديسمبر 2015 | 2:56 مساءً

الفضائية المصرية

كتبت – إنجي لطفي

قال محمود عبد السلام، رئيس قناة الفضائية المصرية، إن القناة تحتفل بمناسبة مرور 25 عاما علي بثها ( اليوبيل الفضي) 12 ديسمبر الجاري، موضحاً أن ذلك اليوم يشهد فترات مفتوحة على مدار اليوم تبدأ في تمام 12 ظهر حتى ال12 منتصف الليل.

وأضاف عبد السلام في تصريح خاص لوكالة ONA، أن من بين الضيوف الذين سيتم استضافتهم بمناسبة الاحتفالية عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والإعلامية سناء منصور، والإعلامية ريهام السهلي،  والفنان إيمان البحر درويش، والإعلامي مفيد فوزي.

وتابع قائلا: أن القناة الفضائية عربية ظهرت إلي النور ديسمير 1990، وكان لها الريادة والسبق وحتى الآن تقوم بدورها المطلوب بالتواصل مع الجاليات المصرية والعربية بالخارج، كما أنها تصل إلي أغلب القري الأرضية لأنها الفضائية الوحيدة التي تغطي من أكثر من 5 أقمار صناعية ووصولها إلى عدد من الدول النائية.

 

2015-12-06

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