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ننشر فيديو فتح طريق إسكندرية الزراعى وانتظام حركة المرور

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ننشر فيديو فتح طريق إسكندرية الزراعى وانتظام حركة المرور ننشر فيديو فتح طريق إسكندرية الزراعى وانتظام حركة المرور
أكد اللواء هشام عبد الصمد، مدير مرور القليوبية، إعادة حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعى لطبيعتها، عقب فتح الطريق الزراعى واايستعانة بأوناش ومعدات ثقيلة لإزالة الجزء المعلق من كوبرى أبو جمعة بقليوب على الطريق الزراعى، والذى تم إغلاقه من الاتجاهين حرصا على حياة المارة وإجراء بعض التعديلات المرورية وتحويل بعض المسارات الى طريق خط 12 وخط 13 للتيسير على المواطنين.

وكانت حركة المرور على الطريق الزراعى قد توقفت أمام قرية كفر أبو جمعة التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، عقب انهيار جزء من كوبرى المشاة بعد اصطدام سيارة نقل محملة بمادة الأسفلت خلال القيام بأعمال رصف الطريق وعدم قيام سائقها بعدم إنزال قلاب المقطورة الخاصة بالسيارة عقب تفريغ الأسفلت.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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