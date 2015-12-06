مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة مبكروباص نتيجة السرعة الزائدة بدائرة قسم شرطة أطفيح، وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى.

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، إخطاراً من العميد عبد الحكيم سعد مفتش القطاع، بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة، بمنطقة أطفيح نتيجة السرعة الزائدة، وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "م . ج" انقلبت السيارة بسبب السرعة.

وعلى الفور تم نقل المتوفين والمصابين وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة: